Camion perde gasolio Disagi alla circolazione lungo la statale 77

Questa mattina, la circolazione sulla statale 77 nel tratto tra Le Grazie e la rotatoria Zandri ha subito pesanti rallentamenti. Un camion ha perso gasolio, lasciando una chiazza sull’asfalto e creando un rischio per gli automobilisti. La polizia locale è intervenuta subito per mettere in sicurezza la zona e gestire il traffico. La strada resta ancora in attesa di essere ripulita completamente.

Giornata di disagi dalle prime ore di ieri mattina per la circolazione lungo la statale 77 nel tratto urbano, dove la polizia locale è intervenuta per gestire una situazione di potenziale pericolo causata dalla presenza di gasolio sull'asfalto tra Le Grazie e la rotatoria Zandri. A rendere nota la criticità era stato anche un avviso diffuso dal sindaco Emanuele Pepa attraverso la piattaforma online del Comune, con il quale si invitavano gli automobilisti alla massima prudenza e a moderare la velocità nel tratto interessato, segnalato come particolarmente insidioso. Gli agenti della polizia locale, dopo le prime segnalazioni, hanno avviato le verifiche riuscendo a fermare un autocarro dal quale, a causa di un guasto al serbatoio, stava fuoriuscendo carburante.

