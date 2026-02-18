Camion ribaltato finisce nella scarpata code e disagi in A11 L’incidente a Montecatini

Un camion si è ribaltato questa mattina sulla A11 vicino a Montecatini, provocando lunghe code e disagi. L’incidente si è verificato intorno alle 7:30, mentre il mezzo trasportava merci ingombranti. La caduta del veicolo ha bloccato una corsia, creando rallentamenti sulla carreggiata. Le autorità hanno già avviato le operazioni di rimozione e messa in sicurezza della strada. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e la polizia stradale. La circolazione risulta ancora rallentata, con i veicoli che si accumulano in prossimità dell’incidente.

Montecatini, 18 febbraio 2026 – Code in A11 a causa di un camion ribaltato nei pressi di Montecatini. L’incidente è avvenuto nella giornata di oggi, 18 febbraio, poco dopo l’ora di pranzo. Sul posto gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. Camion ribaltato in A11, disagi alla circolazione In base a quanto appreso, un tir si è capovolto ed è finito nella scarpata a bordo dell’autostrada tra gli svicoli di Chiesina Uzzanese e Montecatini, in direzione Firenze. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con lunghe code e rallentamenti. I vigili del fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di recupero, mentre il conducente del mezzo è stato soccorso grazie ad una scala. 🔗 Leggi su Lanazione.it

