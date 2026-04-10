Carabinieri al 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano arriva il nuovo AW169

Il 7° Nucleo Elicotteri dei Carabinieri di Pontecagnano ha ricevuto un nuovo elicottero AW169. Il mezzo, di ultima generazione, è stato consegnato dalla società Leonardo S. L’elicottero si aggiunge alla flotta già presente nel nucleo, rafforzando le capacità operative del reparto. La consegna è avvenuta nelle scorse settimane, segnando un passo importante nell’aggiornamento delle risorse a disposizione dei militari.

Il 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano amplia il proprio parco mezzi con l’introduzione del nuovo elicottero di ultima generazione AW169, fornito dalla società Leonardo S.p.A.. Il velivolo, un bimotore multiruolo caratterizzato da avanzate soluzioni tecnologiche, rappresenta un importante passo avanti per la componente aerea dell’Arma dei Carabinieri e, in particolare, per il 7° NEC. Il nucleo è attualmente coinvolto nel processo di transizione dalla precedente linea AW109 Nexus, in servizio dagli anni 2000, alla nuova piattaforma operativa. Tecnologia avanzata e maggiore sicurezza. L’ AW169 è progettato come un sistema altamente innovativo, dotato di moderni sistemi avionici pensati per ridurre il carico di lavoro degli equipaggi e migliorare la cosiddetta situational awareness. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Carabinieri, al 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano arriva il nuovo AW169 Operazione "Pasqua sicura": rafforzati i controlli nel salernitano, in azione anche l'aereo del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di PontecagnanoL'operazione vedrà l'impiego di numerose pattuglie dei Nuclei Radiomobili e delle Tenenze ovvero Stazioni territoriali, con il supporto aereo del 7°... Visita istituzionale del Direttore marittimo Daniele Giannelli al nucleo aereo e sezione elicotteri della guardia costieraVisita istituzionale per il Direttore marittimo dell'Abruzzo, del Molise e delle isole Tremiti capitano di vascella Daniele Giannelli nella base... Temi più discussi: Operazione Pasqua sicura: rafforzati i controlli nel salernitano, in azione anche l'aereo del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano; Pasqua sicura a Salerno, servizi straordinari di vigilanza dei Carabinieri; Pasqua sotto controllo: carabinieri con l’elicottero, stretta sulla movida e ispezioni nelle Rsa; Pasqua, controlli straordinari dei Carabinieri: potenziata la sicurezza in tutta la provincia. Carabinieri, il 7° Nucleo di Pontecagnano rinnova la flotta: ecco il nuovo elicottero AW169Il 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano accoglie l'AW169 di Leonardo. Tecnologia avanzata e versatilità per la lotta alla criminalità e il soccorso. infocilento.it Dall'elicottero i controlli straordinari dei carabinieriControllo straordinario del territorio dei carabinieri nel giorno di Pasqua con il settimo nucleo elicotteristico di Pontecagnano, in volo sulla provincia di Salerno. Una particolarità della costiera ... rainews.it Articolato dispositivo di controllo del territorio, con il supporto dell’8° Nucleo Elicotteri - facebook.com facebook