Curiosità il Centro Filippo Smaldone di Salerno visita il 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano
Il 7 luglio, presso il 7° Nucleo Elicotteri dei Carabinieri di Pontecagnano, si è svolta una visita di studenti e bambini del Centro “Filippo Smaldone” di Salerno. Le classi quarta e quinta della scuola dell’infanzia e primaria, accompagnate da insegnanti, hanno incontrato il Capo Sezione Operazioni dell’elicottero, Capitano pilota Staiano Salvatore. La visita ha coinvolto i giovani in attività informative e dimostrative legate alle operazioni dell’unità.
Si è tenuta presso il 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano, il Capo Sezione Operazioni dell’elinucleo, Capitano pilota Staiano Salvatore, la visita delle classi quarta e quinta del Centro di Riabilitazione e della Scuola dell’Infanzia e Primaria “Filippo Smaldone” di Salerno.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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