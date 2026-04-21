Curiosità il Centro Filippo Smaldone di Salerno visita il 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano

Il 7 luglio, presso il 7° Nucleo Elicotteri dei Carabinieri di Pontecagnano, si è svolta una visita di studenti e bambini del Centro “Filippo Smaldone” di Salerno. Le classi quarta e quinta della scuola dell’infanzia e primaria, accompagnate da insegnanti, hanno incontrato il Capo Sezione Operazioni dell’elicottero, Capitano pilota Staiano Salvatore. La visita ha coinvolto i giovani in attività informative e dimostrative legate alle operazioni dell’unità.