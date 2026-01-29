Meteo Italia | nuove tempeste atlantiche in arrivo tra vento piogge e calo termico

Le previsioni meteo in Italia segnalano nuove tempeste atlantiche in arrivo questa settimana. Venti forti, piogge intense e un calo delle temperature si fanno strada su molte regioni. Le masse d’aria fredda provenienti dal Nord Atlantico e i vortici ciclonici stanno entrando nel Mediterraneo, portando condizioni meteorologiche instabili e temporali. La situazione si mantiene critica, con il rischio di ulteriori disagi nelle prossime ore.

Flussi freddi dal Nord Atlantico e vortici ciclonici. Masse d'aria polare marittima in discesa dal Labrador continuano ad alimentare un forte flusso atlantico, all'interno del quale prendono forma profondi vortici ciclonici, vere e proprie tempeste. Questi sistemi si muovono verso l' Europa occidentale e, una volta giunti sul Mar Mediterraneo, trovano ulteriore energia grazie al contrasto con le acque più miti. Da questa interazione nascono nuove perturbazioni anche molto intense, in grado di raggiungere l' Italia portando piogge diffuse, venti forti e condizioni di marcato maltempo.

