Il quartiere di Ponte di Brenta si appresta ad accogliere la tradizionale fiera di San Marco, un evento che si svolgerà da sabato 25 aprile fino alle 19. Durante i giorni della manifestazione, il territorio sarà attraversato da varie attività e iniziative che coinvolgeranno residenti e visitatori. La fiera rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario locale, un momento di incontro tra storia e tradizione popolare.

Il quartiere di Ponte di Brenta si prepara a ospitare la storica fiera di San Marco, un appuntamento che vedrà il territorio animato da una vasta gamma di iniziative tra sabato 25 aprile e le ore 19. La manifestazione, che punta a coniugare memoria storica e intrattenimento moderno, coinvolgerà diverse zone della località con un programma che spazia dall’educazione stradale alla valorizzazione del patrimonio artistico e museale. Un mosaico di attività tra cultura, educazione e divertimento. La programmazione della giornata è distribuita strategicamente in vari punti del quartiere per garantire una fruizione capillare. Via San Marco diventerà il cuore pulsante delle attività commerciali e gastronomiche, ospitando il tradizionale mercatino con la presenza di bancarelle e foodtruck.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte di Brenta: tra storia e spettacolo la fiera di San Marco

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