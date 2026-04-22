Il 25 aprile, le strade di Bellinzago Novarese si riempiranno di bancarelle e persone, in occasione della tradizionale Mostra mercato di primavera. Durante l’evento, artigiani locali esporranno i loro prodotti, mentre i visitatori potranno partecipare a diverse attività di intrattenimento. La manifestazione, che si svolge ogni anno in questa data, rappresenta un momento di incontro tra cittadini e commercianti, animando il centro della città.

Le vie di Bellinzago Novarese si preparano a trasformarsi in un vivace polo di scambi commerciali e sociali per la tradizionale Mostra mercato di primavera. L’appuntamento, che vedrà protagonista l’artigianato locale e il settore dell’hobbistica, è fissato per sabato 25 aprile, con attività che inizieranno già dalle ore 9 del mattino. Un mosaico di microeconomia e tessuto sociale locale. L’iniziativa, che porta avanti la tradizione organizzativa della Pro Loco di Bellinzago Novarese, non si limita a una semplice esposizione, ma rappresenta un punto di incontro fondamentale per diverse categorie di operatori economici. Il percorso tra i banchi vedrà la partecipazione di una vasta gamma di espositori: dagli hobbisti agli artigiani specializzati, fino ai commercianti e agli ambulanti che porteranno le loro proposte nelle strade del comune.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bellinzago si anima: il 25 aprile tra artigianato e divertimento

Notizie correlate

Fiera di Farfa, torna la XXIV edizione: il 25 e 26 aprile il Borgo di Farfa si anima tra tradizione, gusto, artigianato, musica, e tiro con l’arcoCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Il 25 e 26 aprile torna uno degli appuntamenti più attesi del territorio sabino: la XXIV edizione della...

Bellinzago, torna la Mostra mercato di primavera: una giornata tra artigianato e saporiSabato 25 aprile, le strade di Bellinzago Novarese si animano per la consueta Mostra mercato di primavera.