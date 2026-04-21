Musei aperti a Salerno il 25 aprile e il 1 maggio | la mappa delle visite

A Salerno e dintorni, alcuni musei saranno aperti durante le festività del 25 aprile e del 1 maggio. La Provincia ha stabilito che, in quei giorni, la Pinacoteca e il Castello Arechi accoglieranno i visitatori dalle 9 alle 17, mentre il Museo Archeologico della Lucania Occidentale di Padula sarà aperto fino alle 14. Queste aperture permettono ai turisti di visitare alcune delle principali attrazioni culturali della zona durante le festività.

Musei aperti a Salerno il 25 aprile e il 1 maggio, a Salerno. In particolare, la Provincia ha disposto che i turisti potranno essere accolti dalle 9 alle 17 presso la Pinacoteca e il Castello Arechi e dalle 9 alle 14 presso il Museo Archeologico della Lucania Occidentale di Padula. Prevista una.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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