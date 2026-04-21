Un fumettista italiano si distingue per la capacità di spaziare tra editoria, moda e mercato globale, adattando il proprio stile a contesti differenti. Oggi, chi lavora nel settore dei fumetti deve conoscere anche altri settori e saper gestire le proprie competenze in vari ambiti. La sua attività si sviluppa attraverso collaborazioni e progetti che coinvolgono diversi media e industrie, riflettendo le nuove esigenze del mercato.

Nel fumetto di oggi non basta più saper disegnare: bisogna sapersi muovere tra linguaggi, mercati e industrie diverse. Nel mondo del fumetto contemporaneo ci sono artisti che non si limitano a raccontare storie, ma costruiscono immagini capaci di attraversare linguaggi, mercati e confini. Fabio Ramacci è uno di questi e sarà ospite al Lanciano nel Fumetto 2026. Illustratore, fumettista e storyboard artist, Ramacci incarna una figura sempre più centrale nel panorama creativo attuale, quella dell’artista “ ibrido ”, capace di muoversi con naturalezza tra editoria, intrattenimento e comunicazione visiva. Dall’Italia al mercato internazionale. Il suo percorso parte dal fumetto italiano, con collaborazioni con realtà come Sergio Bonelli Editore, Star Comics, Il Cairo Editore, Bugs Comics e Cosmo Editore.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Fabio Ramacci: il fumettista italiano che disegna tra editoria, moda e mercato globale

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