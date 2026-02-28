Giorgio Armani è morto il 22 dicembre 2024 all’età di 90 anni. L’impero della moda italiana da lui fondato genera oltre due miliardi di euro di ricavi all’anno. Dopo la scomparsa del designer, si discute sulla possibile successione dell’azienda e sull’interesse di aziende come l’Oréal nel settore della bellezza e della cosmetica. La notizia ha suscitato reazioni nel mondo della moda e del business.

Giorgio Armani è scomparso il 22 dicembre 2024, a 90 anni, lasciando un impero da oltre due miliardi di euro di ricavi e una delle identità stilistiche più riconoscibili del pianeta. Ma dietro il lutto dell’industria e gli omaggi del mondo intero, si è aperta quasi immediatamente una partita finanziaria di portata storica: chi erediterà — nel senso più concreto e commerciale del termine — il Gruppo Armani? La risposta non è scontata. Anzi, si fa ogni giorno più complicata. Un testamento che detta le regole del gioco. Giorgio Armani non ha lasciato nulla al caso. Il testamento dello stilista milanese, reso noto nelle settimane successive alla sua scomparsa, contiene clausole straordinariamente dettagliate che regolano la cessione del gruppo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Il futuro di Armani tra eredità e mercato: l’Oréal come possibile erede del colosso della moda italiana

