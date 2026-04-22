Pomodoro senza prezzo produttori di Capitanata penalizzati | Così non possiamo farci i conti in tasca

In Italia, il prezzo del pomodoro da industria rimane ancora indefinito per i produttori del Centro e Sud, inclusa la Puglia, dove le operazioni di trapianto sono appena iniziate. Mentre al Nord si è già stabilito un prezzo di 137 euro a tonnellata con un accordo quadro, le aziende del Sud non hanno ancora raggiunto un'intesa, mettendo in difficoltà chi si occupa della coltivazione. La mancanza di un prezzo ufficiale crea incertezze per la pianificazione delle attività agricole.