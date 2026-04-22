Pomodoro manca intesa sul prezzo Cia Puglia | Ritardo penalizza i produttori

Nel settore del pomodoro, non si è ancora raggiunto un accordo sul prezzo di vendita. La Confederazione Italiana Agricoltori della Puglia ha dichiarato che il ritardo nelle trattative sta causando problemi ai produttori, che si trovano a dover affrontare incertezze e difficoltà nella pianificazione della raccolta. La mancanza di un’intesa stabile prosegue da settimane, influendo sulle attività di molte aziende agricole della regione.

Mentre al Nord l'accordo quadro ha fissato già a marzo il prezzo del pomodoro da industria (137 eurotonnellata), al Centro Sud, e quindi in Puglia dove i produttori hanno cominciato da una settimana le operazioni di trapianto, l’intesa non è stata ancora raggiunta. È una situazione che penalizza soprattutto la provincia di Foggia, che rappresenta il 90% della produzione pugliese e circa il 35% di quella totale italiana, ma anche i territori di Brindisi (950 ettari), Taranto (450), Lecce (420) e della BAT (260 ettari). “È una situazione di stallo che aumenta le incertezze e le difficoltà del settore”, spiega Rino Mercuri, presidente di CIA Capitanata.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Pomodoro, manca intesa sul prezzo. Cia Puglia: “Ritardo penalizza i produttori” Notizie correlate Pomodoro, l'accordo sul prezzo è lontano: la preoccupazione di Cia-Agricoltori FerraraPreoccupazione tra i produttori del pomodoro da industria per l’accordo sul prezzo per la campagna 2026. Decreto bollette, manca l’intesa. Proteste da Lega e produttoriIl governo italiano si trova in una fase delicata nella definizione del decreto per mitigare l'impatto dei costi energetici su famiglie e imprese.