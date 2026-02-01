I furti col Pos in tasca così svuotano i conti senza toccarti I casi per strada a Napoli | quanto riescono a incassare e come difendersi

A Napoli cresce il fenomeno dei furti con il Pos in tasca. Le vittime raccontano di aver perso soldi senza nemmeno rendersene conto, perché i ladri si infilano tra la folla e svuotano i conti digitali senza toccarli fisicamente. Un esempio tra tanti: una persona assicura di essere uscita di casa senza fare caso a nulla, e quando ha controllato il conto, si è accorta di aver perso una somma importante senza aver mai sentito niente. La polizia sta indagando, ma intanto i cittadini si chiedono come proteggersi da questa nuova forma

Non si è accorto di niente e assicura che nessuno lo ha toccato, dice una delle vittime del nuovo pickpocketing raccontato dal Corriere del Mezzogiorno. «Nessuno mi ha toccato. Nessuno mi ha sfiorato. Non ho sentito nulla», dice Giuseppe P., commercialista di San Giorgio a Cremano. Che qualcuno si fosse preso i suoi soldi dal conto se n’è accorto solo quando lo smartphone ha vibrato. Era una notifica della banca, «Pagamento effettuato: 50 euro, tramite Pos». Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, è successo nella centralissima in via Toledo, ma potrebbe capitare ovunque. Bus affollati, metro, strade piene di turisti.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Furti Pos

I furti col Pos in tasca, così svuotano i conti senza toccarti. I casi per strada a Napoli: quanto riescono a incassare e come difendersiPiù esposte le carte nei portafogli dei cellulari, secondo gli inquirenti. I furti denunciati tra residenti e turisti e il sospetto che si tratti di un fenomeno «molto più ampio» ... open.online

Con questo portafoglio in offerta proteggi le carte dai furti col POSIl portafoglio uomo slim Teehon con tecnologia RFID Blocking in fibra di carbonio in offerta su Amazon: sicurezza, stile e praticità a 18,04 euro, sconto 62%. L’occasione che in molti stavano ... lanazione.it

