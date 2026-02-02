Pomodoro l' accordo sul prezzo è lontano | la preoccupazione di Cia-Agricoltori Ferrara

La trattativa sul prezzo del pomodoro da industria per il 2026 fa ancora fatica a decollare. I produttori di Ferrara sono preoccupati: non c’è ancora un’intesa tra le parti e il rischio di una campagna difficile si fa sempre più concreto. La tensione cresce, e si temono conseguenze negative per le aziende agricole della zona.

Preoccupazione tra i produttori del pomodoro da industria per l’accordo sul prezzo per la campagna 2026. Un accordo che appare ancora in alto mare: mentre sono iniziate le trattative tra l’industria di trasformazione e le organizzazioni dei produttori, infatti, le distanze sembrano abissali e inconciliabili. “Oggi – spiega il presidente di Cia-Agricoltori Italiani Ferrara, Stefano Calderoni - la proposta della parte industriale è inferiore del 30% rispetto a quello del 2025, mentre in Spagna, storica nazione produttrice, è stato appena chiuso l’accordo con un aumento del 5%”. Nell’incontro del 22 gennaio scorso le parti non hanno ancora trovato una sintesi ma le aspettative sono di raggiungere e superare il prezzo stabilito lo scorso anno.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Gli agricoltori italiani scendono in piazza a Bruxelles per protestare contro le politiche che influenzano il settore agricolo.

L'Accordo tra l'UE e il Mercosur solleva preoccupazioni tra gli agricoltori italiani, in particolare quelli campani.

