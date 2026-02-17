Decreto bollette manca l’intesa Proteste da Lega e produttori

La Lega e i produttori di energia si oppongono al decreto bollette, rallentando la possibilità di trovare un accordo. La questione riguarda le misure di sostegno economico che ancora non sono state approvate, mentre le proteste crescono tra le categorie interessate. Di fronte a questa situazione, il governo cerca di trovare una soluzione prima della scadenza imminente.

Decreto Bollette a Rischio: Lega e Produttori Freno l’Intesa. Il governo italiano si trova in una fase delicata nella definizione del decreto per mitigare l’impatto dei costi energetici su famiglie e imprese. Le divergenze interne alla maggioranza, in particolare le perplessità espresse dalla Lega, e le preoccupazioni sollevate dal mondo produttivo, rischiano di compromettere l’approvazione del provvedimento, cruciale per affrontare la crisi energetica in corso. La discussione si concentra sull’allocazione dei 2,5 miliardi di euro disponibili e sulle possibili ripercussioni sugli investimenti nel settore delle fonti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Consiglio dei ministri previsto per oggi è stato rinviato di 24 ore.

Dopo mesi di attese, il decreto Energia dovrebbe ottenere l’ok definitivo al Consiglio dei ministri la prossima settimana.

