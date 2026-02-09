Pomodoro da industria produttori del Nord Italia preoccupati per la campagna
Venerdì 6 febbraio a Parma si è svolto un incontro tra i rappresentanti del coordinamento pomodoro da industria del Nord Italia di Confagricoltura. I produttori delle principali province si sono riuniti per discutere sulle sfide di questa campagna, che si preannuncia difficile. La preoccupazione cresce tra gli agricoltori, che temono problemi legati alla produzione e ai mercati.
Si è riunito a Parma venerdì 6 febbraio il coordinamento pomodoro da industria del Nord Italia di Confagricoltura, con la partecipazione dei referenti territoriali delle principali province produttrici. Al centro del confronto, la pianificazione della prossima campagna e le criticità che stanno emergendo in una fase ancora priva di certezze sull’accordo quadro. Determinante la partecipazione dei rappresentanti piacentini. Non potrebbe essere diversamente per l’attenzione e la vocazione alla coltura del territorio che con i suoi oltre 10.000 ettari i è la seconda provincia in Italia, dopo Foggia, per superfici dedicate.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
