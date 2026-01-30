Troppe strade invase dai rifiuti Unitevi alla nostra task force

L’appello di una task force invita i cittadini a intervenire per pulire le strade invase dai rifiuti. Le autorità chiedono a chi può di adottare porzioni di aree urbane o periurbane e di restituire decoro a quartieri e spazi pubblici abbandonati. L’obiettivo è coinvolgere la comunità e ridare ordine a zone che sono diventate discariche abusive. La richiesta è semplice: unire le forze per tenere pulito il territorio.

Un appello pubblico per prendersi cura del territorio, "adottando" porzioni di aree urbane e periurbane e restituendo decoro a spazi invasi dai rifiuti o trasformati in discariche abusive. A lanciarlo è Enrico Crabbia, referente del gruppo Castelfranco Emilia del Fare, realtà attiva dal 2019 nella pulizia ambientale e nella sensibilizzazione civica. "Ho iniziato quasi per caso nel 2019 e continuo ancora oggi, ma non è facile – racconta Crabbia –. Sui social siamo oltre 820 iscritti, ma come attivisti realmente presenti siamo una quindicina. A ogni evento partecipano in media otto persone, a volte di più a volte meno, ma serve un impegno costante". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Troppe strade invase dai rifiuti. Unitevi alla nostra task force" Approfondimenti su Strade Rifiuti Strade provinciali invase dai rifiuti: oltre 27 tonnellate di amianto rimosse in 4 mesi Rifiuti, strade ancora invase dagli ingombranti. Belli: "Lavanga dimentichi i voti e pensi di più alla collettività" Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Strade Rifiuti Argomenti discussi: Troppe strade invase dai rifiuti. Unitevi alla nostra task force. 45 milioni di euro per le strade “comunali” possono sembrare tanti. Ma possono anche essere pochi. Dipende da come si decide di metterli a terra. Avremmo potuto distribuire mancette, come troppe volte è successo. Abbiamo scelto altro di investire in modo st - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.