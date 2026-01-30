Troppe strade invase dai rifiuti Unitevi alla nostra task force

L’appello di una task force invita i cittadini a intervenire per pulire le strade invase dai rifiuti. Le autorità chiedono a chi può di adottare porzioni di aree urbane o periurbane e di restituire decoro a quartieri e spazi pubblici abbandonati. L’obiettivo è coinvolgere la comunità e ridare ordine a zone che sono diventate discariche abusive. La richiesta è semplice: unire le forze per tenere pulito il territorio.

Un appello pubblico per prendersi cura del territorio, "adottando" porzioni di aree urbane e periurbane e restituendo decoro a spazi invasi dai rifiuti o trasformati in discariche abusive. A lanciarlo è Enrico Crabbia, referente del gruppo Castelfranco Emilia del Fare, realtà attiva dal 2019 nella pulizia ambientale e nella sensibilizzazione civica. "Ho iniziato quasi per caso nel 2019 e continuo ancora oggi, ma non è facile – racconta Crabbia –. Sui social siamo oltre 820 iscritti, ma come attivisti realmente presenti siamo una quindicina. A ogni evento partecipano in media otto persone, a volte di più a volte meno, ma serve un impegno costante". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

