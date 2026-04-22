Poltrone nuove per il teatro dei Rassicurati

Al teatro dei Rassicurati di Montecarlo sono state installate nuove poltrone per la platea. Il teatro, tra i più piccoli al mondo, è noto per il suo fascino e la lunga storia che lo caratterizza. La sostituzione delle sedute rappresenta un intervento di restauro per migliorare l’esperienza degli spettatori. La struttura si trova nel Principato di Monaco e viene frequentata da appassionati di teatro e di cultura locale.

Nuove poltrone per la platea del teatro dei Rassicurati di Montecarlo, uno dei più piccoli al Mondo, ma assai civettuolo e ricco di storia. L’amministrazione civica ha affidato infatti la fornitura alla ditta " True Design srl " di Sant’Elena, in Provincia di Padova. Come noto, sono in corso lavori di ristrutturazione: con delibera di giunta comunale 94 del 30 luglio 2025, fu approvato il progetto esecutivo del secondo lotto del progetto di restauro, efficientamento energetico e adeguamento funzionale dell’edificio, per un importo complessivo pari a 300mila euro. L’intervento è coperto finanziariamente per l’intero importo attraverso un contributo della Regione Toscana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poltrone nuove per il teatro dei Rassicurati Notizie correlate Uniti per fare del bene. Dieci nuove poltrone per l’Hospice di Pisa. È il dono dei Rotarydi Mario Ferrari PISA "Questo è un ambiente doloroso per noi familiari: che si impegnino a renderlo anche più confortevole per chi, come noi, ci... Calabria, referendum contro le nuove poltrone: AVS scende in campoL’Alleanza Verdi Sinistra ha annunciato ufficialmente il proprio sostegno alla raccolta firme per il referendum statutario contro la legge numero 9... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Anteprime Milano Design Week 2026: le nuove poltrone per i tempi lenti; Poltrone nuove per il teatro dei Rassicurati; Il cinema Nuovo cambia volto, ecco le nuove poltrone; Dalla Milano Design Week 2026: tutte le migliori novità di arredo tra divani, sedie, tavoli e complementi per rinnovare casa con stile. Tre nuove poltrone per la chemioterapia, con il contributo di tantissimiSingoli, aziende e associazioni si sono uniti per rendere più confortevole il Day Hospital Oncologico dell’ospedale San Luca ... luccaindiretta.it «Occhiuto non trova soldi per i precari, ma spende 1 milione per nuove poltrone»Il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi tira l’affondo contro il governatore della Calabria per la sua scelta di investire su nuovi sottosegretari e relative strutture di supporto mentre la cris ... cosenzachannel.it Vecchie correnti, nuove poltrone: il ritorno di Carlo Chiama alla guida di Seta e la scalata di Torino nelle nomine di Iren facebook Barelli va a Palazzo Chigi e lascia Meloni vuole 5 nuove poltrone. Il capogruppo di Forza Italia si dimette: oggi sarà eletto Costa. Per lui Imprese o Rapporti col Parlamento. Giovedì i sottosegretari. @salvini_giacomo x.com