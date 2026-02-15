Uniti per fare del bene Dieci nuove poltrone per l’Hospice di Pisa È il dono dei Rotary

Il Rotary di Pisa ha deciso di donare dieci nuove sedie all’Hospice locale, rispondendo alle richieste di miglioramento degli spazi. La scelta nasce dalla consapevolezza che molte famiglie trascorrono ore lunghe accanto ai propri cari e meravigliano per l’impegno nel rendere il luogo più accogliente. Mario Ferrari, uno dei familiari, ha commentato che l’ambiente può essere molto doloroso e che ogni iniziativa per renderlo più confortevole viene vista con grande apprezzamento.

di Mario Ferrari PISA "Questo è un ambiente doloroso per noi familiari: che si impegnino a renderlo anche più confortevole per chi, come noi, ci passa molte ore, è davvero lodevole". Le parole arrivano da una donna in visita a un parente ricoverato all'hospice del distretto Asl di via Garibaldi, dove ieri mattina si è tenuta la cerimonia di donazione di dieci poltrone letto a supporto della permanenza dei familiari, offerte dai sei Rotary club del territorio. Sedute che non sono semplici arredi: di notte diventano letti, permettendo ai parenti di restare in stanza senza allontanarsi dal proprio caro.