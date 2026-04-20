A Cadriano inaugura il nuovo polo dell' Alma Mater per l' agricoltura del futuro | VIDEO

A Cadriano è stato inaugurato un nuovo polo dedicato all’agricoltura del futuro, realizzato dalla facoltà di Agraria dell’Università di Bologna. La struttura, un centro didattico sperimentale, è stata costruita con un investimento di 12 milioni di euro. La realizzazione mira a rafforzare la presenza dell’ateneo a livello nazionale ed europeo nel settore agricolo. La cerimonia di apertura si è svolta alla presenza di rappresentanti dell’università e delle istituzioni locali.

Un nuovo centro didattico sperimentale per la facoltà di Agraria. La struttura innovativa dell'Università di Bologna è stata inaugurata a Cadriano grazie ad un investimento da 12 milioni di euro che consolida il ruolo dell’Alma Mater come riferimento nazionale ed europeo e nodo centrale della.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Dai trattori a guida autonoma ai biotroni: a Cadriano l’agricoltura guarda al futuroL’Università di Bologna accelera sulla ricerca applicata all’agricoltura e inaugura nuove infrastrutture all’avanguardia presso l’Azienda agraria... Alma Mater, la spinta: "Talenti dall’estero per guardare al futuro"Una visione prospettica sulle nuove direttrici della ricerca, dai materiali innovativi e biodegradabili alle tecnologie digitali applicate al...