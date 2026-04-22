Polizia locale in rete con i comandi regionali

La Polizia Locale della regione Emilia-Romagna ha avviato una collaborazione con i comandi regionali per migliorare la comunicazione e lo scambio di informazioni tra i vari corpi. L’obiettivo è aumentare l’efficienza dei servizi e rafforzare la presenza sul territorio, garantendo un rapporto più diretto con i cittadini. Questa rete mira a coordinare le attività e a condividere le risorse tra le diverse forze di polizia locale della regione.

Favorire una maggiore cooperazione tra i corpi di Polizia Locale della Regione Emilia-Romagna, per una maggior efficienza dei servizi con l’intento di sviluppare una prossimità sempre maggiore nei riguardi dei cittadini. Il processo di valorizzazione del corpo di Polizia Locale promosso dall’Amministrazione comunale sin dal primo mandato trova un nuovo sviluppo, grazie all’adesione del comando di via Tassoni al programma regionale MARCoPoLo-ER, nato con l’intento di dare una svolta al lavoro sinergico tra tutti i comandi emiliano-romagnoli aderenti. Tra questi ci sarà anche il corpo di Polizia Locale Terre Estensi di Ferrara, dopo l’approvazione della Giunta della proposta portata avanti dall’assessore alla Sicurezza, Cristina Coletti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale in rete con i comandi regionali SMART 2025, prima notte di controlli in Brianza. Positivi all’alcoltest, denunce e violazioni Notizie correlate Polizia Locale, da Regione Lombardia 526mila euro per i comandi bergamaschiPiù di mezzo milione di euro a favore delle polizie locali della provincia di Bergamo da Regione Lombardia. Leggi anche: Oltre 280 mila euro a 9 comandi di Polizia locale lecchesi per nuovi strumenti e veicoli Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Polizia locale in rete con i comandi regionali; Acque interviene sulla rete fognaria in via Andrea Pisano; Festa Polizia Locale Brescia 2026; TRENTO, CERIMONIA PER I 225 ANNI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. Polizia locale in rete con i comandi regionaliFavorire una maggiore cooperazione tra i corpi di Polizia Locale della Regione Emilia-Romagna, per una maggior efficienza dei servizi con l’intento di sviluppare una prossimità sempre maggiore nei ... ilrestodelcarlino.it Foggia più sicura con gli occhi sulla città in tempo reale: ecco la nuova centrale operativa della Polizia LocaleDopo il 98° anniversario del Corpo, presentato il cervello digitale che controlla la città con 270 telecamere ... foggiatoday.it Alba Adriatica, il Comune assume sei agenti di polizia locale: pubblicato il bando facebook È stato sgomberato a Roma, in via del Macao, l’immobile di proprietà di Disco Lazio, occupato abusivamente dal 2012. L’operazione è stata eseguita da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Roma Capitale, con il supporto dei Vig x.com