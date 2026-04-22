Polizia locale in rete con i comandi regionali

Da ilrestodelcarlino.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Locale della regione Emilia-Romagna ha avviato una collaborazione con i comandi regionali per migliorare la comunicazione e lo scambio di informazioni tra i vari corpi. L’obiettivo è aumentare l’efficienza dei servizi e rafforzare la presenza sul territorio, garantendo un rapporto più diretto con i cittadini. Questa rete mira a coordinare le attività e a condividere le risorse tra le diverse forze di polizia locale della regione.

Favorire una maggiore cooperazione tra i corpi di Polizia Locale della Regione Emilia-Romagna, per una maggior efficienza dei servizi con l’intento di sviluppare una prossimità sempre maggiore nei riguardi dei cittadini. Il processo di valorizzazione del corpo di Polizia Locale promosso dall’Amministrazione comunale sin dal primo mandato trova un nuovo sviluppo, grazie all’adesione del comando di via Tassoni al programma regionale MARCoPoLo-ER, nato con l’intento di dare una svolta al lavoro sinergico tra tutti i comandi emiliano-romagnoli aderenti. Tra questi ci sarà anche il corpo di Polizia Locale Terre Estensi di Ferrara, dopo l’approvazione della Giunta della proposta portata avanti dall’assessore alla Sicurezza, Cristina Coletti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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