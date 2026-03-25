Polizia Locale da Regione Lombardia 526mila euro per i comandi bergamaschi

La Regione Lombardia ha assegnato 526 mila euro ai comandi della Polizia Locale della provincia di Bergamo. La somma viene destinata alle forze di polizia locali per interventi e attività sul territorio. La distribuzione dei fondi è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli su modalità o finalità specifiche.

Più di mezzo milione di euro a favore delle polizie locali della provincia di Bergamo da Regione Lombardia. Le risorse, più precisamente 526mila euro, saranno destinate allacquisto di nuove strumentazioni, al rinnovo dei veicoli e per l’installazione di impianti di videosorveglianza. Il finanziamento rientra nel bando regionale sulla sicurezza urbana, che complessivamente stanzia oltre 4,3 milioni di euro e coinvolge tutte le province lombarde, con contributi assegnati a oltre 370 enti locali. L’iniziativa, promossa dall’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, punta a rafforzare la sicurezza urbana, prevenire fenomeni di degrado e migliorare le condizioni operative degli agenti sul territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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