Oltre 280 mila euro a 9 comandi di Polizia locale lecchesi per nuovi strumenti e veicoli

La Regione Lombardia ha assegnato più di 280.000 euro ai nove comandi di Polizia locale della provincia di Lecco. I fondi sono destinati all’acquisto di nuove attrezzature, all’installazione di sistemi di videosorveglianza e al rinnovo del parco veicoli. Queste risorse saranno utilizzate per migliorare le dotazioni tecniche e le capacità operative delle forze di sicurezza locali.

Ecco a chi andranno i fondi. L'assessore La Russa: "Impegno concreto a favore della sicurezza" Sono oltre 280.000 euro le risorse destinate da Regione Lombardia alla Polizia locale per la provincia di Lecco per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, l’installazione di impianti di videosorveglianza e per il rinnovo e l’incremento del parco veicoli. L’obiettivo del bando da oltre 4,3 milioni di euro, proposto dall’assessore regionale alla Sicurezza e protezione civile, Romano La Russa, è quello di promuovere e incentivare la realizzazione di politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Oltre 280 mila euro a 9 comandi di Polizia locale lecchesi per nuovi strumenti e veicoli Articoli correlati Polizia locale di Verona: veicoli sequestrati e rimossi, oltre a numerosi controlliControlli ed interventi della polizia locale di Verona proseguono sul territorio cittadino. Leggi anche: Bando polizia locale 4.0, a due Comuni della Tuscia nuovi veicoli per gli agenti Aggiornamenti e contenuti dedicati a Oltre 280 mila euro a 9 comandi di... Temi più discussi: Buti si mobilita per il frantoio sociale: raccolti oltre 50mila euro, obiettivo 280mila; Stamperia clandestina scoperta nel Napoletano, un arresto; Stamperia clandestina a Torre Annunziata: trovati 2,8 milioni di euro falsi; Un intero borgo investe nel suo frantoio: oltre 50 mila euro per l’oleificio di Buti. Oltre 280 mila euro a 9 comandi di Polizia locale lecchesi per nuovi strumenti e veicoliSono oltre 280.000 euro le risorse destinate da Regione Lombardia alla Polizia locale per la provincia di Lecco per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, l’installazione di impianti di videosor ... leccotoday.it Chiusa di Pesio ottiene oltre 280mila euro dalla Regione per la viabilità di via Vigne SottaneFirmato a Ceva l'accordo territoriale con la Regione Piemonte: l'investimento complessivo supera i 319mila euro ... cuneodice.it Amanti, amici, compagni di vita: oltre le convenzioni e contro il perbenismo. Stefania Sandrelli e Gino Paoli hanno dato scandalo con il loro amore e ma restano impressi nella memoria collettiva come una grande storia d'amore - facebook.com facebook Al referendum costituzionale sulla giustizia ha vinto il No con oltre il 53% delle preferenze e un’affluenza definitiva al 58,93%. Dalle motivazioni che hanno guidato il voto alle questioni da affrontare fino a cosa dovrebbe fare la premier Giorgia Meloni: ecco cos x.com