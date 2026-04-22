È iniziato un nuovo progetto dedicato al rischio idrogeologico, con l’obiettivo di approfondire le misure di prevenzione e gestione delle alluvioni. La proposta coinvolge direttamente i cittadini, che vengono invitati a partecipare e contribuire alle attività di studio e sensibilizzazione. La ricerca si concentra sull’analisi dei fenomeni alluvionali e sulle strategie per ridurre i danni nelle aree più a rischio.

L’attenzione al rischio idrogeologico e alla prevenzione delle alluvioni torna al centro della ricerca con un’iniziativa che coinvolge direttamente i cittadini. L’ Università Politecnica delle Marche, attraverso il professor Maurizio Brocchini, avvia a Senigallia alcuni gruppi di discussione sulla percezione del rischio di alluvione e sui sistemi di protezione del territorio. L’attività rientra nel progetto europeo ECOC2S, che mira a migliorare la resilienza delle comunità costiere agli eventi estremi, raccogliendo dati e testimonianze dirette dalla popolazione. I focus group serviranno a comprendere come i cittadini vivono e percepiscono il rischio idrogeologico e quali strumenti ritengono più efficaci per la prevenzione e la gestione delle emergenze.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Politecnica, al via focus sul rischio idrogeologico

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