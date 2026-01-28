Chieti al centro dell' attenzione nazionale | il 29 gennaio arriva la Commissione d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico

La città di Chieti si prepara ad accogliere la Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, che arriverà giovedì 29 gennaio. La visita mira a verificare la situazione locale e ascoltare le testimonianze di chi vive e lavora in zona. La notizia ha suscitato grande interesse tra cittadini e amministratori, pronti a mostrare le criticità e le misure adottate finora.

La Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico sarà in missione a Chieti giovedì 29 gennaio. Presieduta da Pino Bicchielli, la Commissione ha previsto una fitta giornata di incontri e sopralluoghi per ascoltare amministratori, tecnici e istituzioni del territorio.

