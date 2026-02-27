A Castelnuovo si è svolto un incontro tra i sindaci dell’Unione Comuni Garfagnana, focalizzato sul tema del rischio idrogeologico. L’appuntamento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni locali, con l’obiettivo di discutere le strategie e le misure da adottare per affrontare le criticità legate alle proprie aree. L’incontro si è concluso con l’intenzione di approfondire ulteriormente le questioni emerse.

Si è tenuto, a Castelnuovo, nella sede dell’ Unione Comuni Garfagnana, un incontro tra i sindaci e i vertici dell’ Ente di Bonifica Consorzio 1 Toscana Nord per condividere le strategie di prevenzione del rischio idrogeologico e sviluppare insieme la programmazione degli interventi più urgenti da effettuare. Un’occasione per confrontarsi su quelle che sono le priorità locali e rafforzare la collaborazione sui temi che riguardano la tenuta e la sicurezza del territorio. Ali’incontro hanno partecipato la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani, gli amministratori dei Comuni garfagnini, il presidente del Consorzio 1 Toscana Nord Dino Sodini, il direttore generale Norberto Petriccioli e il dirigente incaricato per l’area Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vertice dei sindaci sul rischio idrogeologico

Agro, rischio idrogeologico: le denunce dei sindaciTempo di lettura: < 1 minuto“Puoi dire al tuo Vice Sindaco di buttarsi una corda al collo, ovvero di suicidarsi“: sarebbe il consiglio che un...

Rischio idrogeologico, i sindaci dell'Agro in Commissione parlamentare: "Regione inadempiente"“Dalle audizioni di oggi è emerso un quadro estremamente chiaro e allo stesso tempo allarmante: le criticità idrogeologiche dell’agro...

Temi più discussi: Montagna isolata, sindaci sul piede di guerra: vertice urgente sui bus fantasma; Cassia, allarme dopo il vertice sulla sicurezza: Anas non ha i soldi per la manutenzione ordinaria; Stellantis, i sindaci si ribellano: Impegni traditi, ora un vertice o sarà mobilitazione; Provincia, sfida a due per il vertice. Il centrodestra vuole Gentilucci. Paoloni è il volto del centrosinistra.

Mandati dei sindaci, l'Anci Sicilia: la norma regionale è incostituzionaleIl presidente e il segretario dell'Associazione dei Comuni: la recente sentenza della Corte costituzionale impone alla Sicilia una scelta chiara ... msn.com

Punto nascita e deroga al ministero. Martedì il vertice tra sindaci e AslIl 21 gennaio la Regione Toscana ha inviato al Ministero della Salute la nuova richiesta di deroga per il punto nascita dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia, struttura che da alcuni anni registra ... lanazione.it

Vertice a Palazzo Mediceo con il prefetto e i sindaci dell’area vesuviana per rafforzare i controlli sul territorio e colmare le carenze di organico della polizia municipale #Sicurezza #Patto #Comuni #Vigili - facebook.com facebook