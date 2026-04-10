Nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 aprile, l’attrice Natasha Lyonne è stata rimossa da un volo Delta diretto a New York. L’episodio si è verificato poche ore dopo la partecipazione alla prima della terza stagione di Euphoria a Los Angeles. Non sono stati resi noti dettagli sul motivo dell’allontanamento o sulla dinamica degli eventi a bordo.

Natasha Lyonne è stata allontanata da un volo Delta diretto a New York nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 aprile, poche ore dopo aver partecipato alla première della terza stagione di Euphoria a Los Angeles. L’attrice, guest star della popolare serie HBO, è salita a bordo del red-eye ancora indossando parte dell’outfit sfoggiato sul red carpet del TCL Chinese Theatre di Hollywood. Secondo quanto riportato da un testimone oculare, Lyonne si trovava in prima classe con gli stessi collant neri e occhiali da sole avvolti della serata, ma aveva aggiunto sneakers e un lungo cappotto nero. L’attrice indossava un top trasparente particolarmente appariscente durante l’evento sul tappeto rosso, dove aveva posato (mostrandosi non troppo in sé) insieme a colleghi come Zendaya, Jacob Elordi e Sydney Sweeney. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Natasha Lyonne fermata su un volo dopo la première di Euphoria 3: cosa è successo a bordo

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