La Russa torna a parlare di Pucci | Mi aspetto che Carlo Conti lo inviti che sia garantita la sua presenza riparatoria

La Russa torna a parlare di Pucci dopo la sua rinuncia alla partecipazione a un evento televisivo. La causa è la sua esclusione ingiustificata, che lo ha costretto a rinunciare alla trasmissione. La politica suggerisce che Conti dovrebbe invitare Pucci, garantendo così una presenza riparatoria. La discussione si concentra sulla possibilità di trovare modi concreti per compensare l’ingiusta sofferenza subita. La questione rimane aperta e ancora senza una soluzione definitiva.

“Ci sono tanti modi per ripagare della ingiusta sofferenza e dell’ingiusto obbligo di rinuncia che ha costretto Pucci a gettare la spugna, ci sono tanti modi per ripagarlo. Sta al conduttore trovarne uno per fare comunque risultare in qualche modo la presenza riparatoria da parte di Pucci “: a parlare così è il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Non è la prima volta che la seconda carica dello Stato si interessa alla ‘questione Pucci’ e ora, a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, torna a occuparsene: “Ho visto nei video la conferenza stampa di Carlo Conti su Sanremo e ha correttamente detto che Pucci era stato invitato senza pressione da parte di alcuno per sua scelta, e che ha deciso lui di non andare a seguito delle intollerabili accuse, minacce, aggressioni che gli sono state rivolte da chi lo accusava in sostanza di non essere di sinistra”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sanremo, l’appello di La Russa al conduttore: su Pucci mi aspetto una sorpresa riparatoria. Ci sono tanti modi per farlo, Conti ne trovi uno (video)La Russa ha chiesto al conduttore di sorprendere Pucci con un gesto riparatorio, dopo le tensioni emerse in vista di Sanremo.

Sanremo, l’appello di La Russa a Conti: “Garantire presenza riparatoria di Pucci”Ignazio La Russa ha chiesto a Conti di assicurare la presenza riparatoria di Pucci durante il Festival di Sanremo 2026.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: La Russa, Conti inviti Pucci a Sanremo come presenza riparatoria'; Anche La Russa contro i giudici sulla Sea Watch: La abnormità della sentenza è sotto gli occhi di tutti; Sanremo, l'appello di La Russa a Conti: Garantire presenza riparatoria di Pucci; La Russa si spende per Pucci. Ma il comico non è Dreyfus.

Sanremo, La Russa spinge per il ritorno di Pucci: Conti sorprenda tutti e riporti Pucci sul palcoIl presidente del Senato Ignazio La Russa torna sul caso Pucci e chiede a Carlo Conti una soluzione: polemica politica sul Festival dopo il ritiro del comico. A poche ore dall’avvio del Festival di Sa ... msn.com

Sanremo, l'appello di La Russa a Conti: Garantire presenza riparatoria di Pucci'Ci sono tanti modi per ripagare l'ingiusta sofferenza e l'ingiusto obbligo di rinuncia che ha costretto Pucci a 'gettare la spugna'' ... adnkronos.com

“Ignazio La Russa, la seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato, un uomo delle istituzioni, il vice di Mattarella, ha fatto un video oggi lunedì in cui si augura che Carlo Conti inviti di nuovo Pucci sul palco di Sanremo. Io credevo fosse Lercio“. Lo dice l’ - facebook.com facebook

Dal fiorentino Carlo Conti, alle popolarissime Napoli e Roma: per chi si tifa a Sanremo x.com