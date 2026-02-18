Paulo Dybala ha raccontato di aver quasi lasciato la Juventus durante una difficile fase della sua carriera, motivata da offerte di altri club e insoddisfazioni personali. Tuttavia, decise di restare, convinto che la Juventus fosse il club più importante in cui potesse giocare. Il giocatore ha spiegato di aver sentito un forte legame emotivo con la squadra e la maglia, che lo ha spinto a rimanere. La sua decisione ha evidenziato quanto il sentimento di appartenenza possa influenzare le scelte di un atleta.

Dybala svela i retroscena del mancato addio anticipato alla Juve e la scelta di restare in quello che sentiva come il club più grande al mondo. Tra le pieghe di un video apparentemente leggero, dedicato alla rassegna della sua vasta collezione di magliette su YouTube, Paulo Dybala ha regalato un momento di pura nostalgia e affetto ai tifosi della Juventus. L’attaccante argentino, il cui legame con i colori bianconeri è rimasto indelebile nel cuore di molti sostenitori nonostante le strade si siano separate, si è lasciato andare a una confidenza sincera riguardante il suo passato a Torino. Soffermandosi sulla casacca che ha onorato per sette stagioni, la “Joya” ha svelato un retroscena di mercato che conferma quanto profondo fosse il suo attaccamento alla Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Dybala svela il retroscena: «Lì ero vicinissimo a lasciare la Juve, ma ho preferito rimanere perchè sentivo che era la squadra più grande del mondo»

Ambrosini svela un retroscena su Rabiot: “Avevo tanti dubbi quando era alla Juve, ma Pirlo mi diceva che…”Durante l’ultima puntata di ‘Elsastici’, Massimo Ambrosini ha svelato un retroscena su Rabiot.

Lobotka svela: “Dopo lo scudetto mi sentivo come se avessi salvato il mondo. Conte? Vi svelo un retroscena”Stanislav Lobotka ha raccontato come si è sentito dopo aver vinto lo scudetto.

Del Piero, Dybala e Yildiz! Tutti alla Juve ISCRIVITI se ti piacerebbe #juventus #Dybala #Delpiero

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.