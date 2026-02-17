FEEXPO | numeri da record per la quarta edizione

La quarta edizione di FEEXPO, l’evento dedicato al mondo del divertimento familiare, ha attirato un pubblico numeroso e ha registrato dati di affluenza senza precedenti. Secondo gli organizzatori, l’edizione di quest’anno ha visto un incremento significativo di visitatori rispetto alle edizioni precedenti, grazie anche alla presenza di nuove aziende e innovazioni nel settore. L’evento si svolge a Bergamo, presso il polo fieristico Promoberg, e ospita espositori provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Saranno numeri da record quelli legati alla quarta edizione di FEEXPO – Family Entertainment Expo, l’evento organizzato dal Consorzio FEE, che riunisce aziende leader nella produzione e installazione di giochi e parchi gioco, in collaborazione con Promoberg, da oltre quarant’anni tra le realtà più dinamiche del sistema fieristico nazionale. Ben 67 gli espositori che occuperanno 74 stand, distribuiti su 2 padiglioni (il doppio rispetto alle passate edizioni), in rappresentanza di 13 regioni italiane e 7 paesi europei. E sono attesi numeri da primato anche per ciò che concerne l’affluenza di operatori e pubblico.🔗 Leggi su Bergamonews.it RAI1, la 23ma edizione de L’Eredità chiude il 2025 con numeri da recordLa 23^ edizione de L’Eredità su Rai1 si conclude nel 2025 con risultati straordinari, registrando la migliore performance degli ultimi 14 anni. Atreju 2025, i numeri di un'edizione da record. Il bilancio social del discorso di MeloniAtreju 2025 si è concluso con numeri da record, segnando un'edizione di grande successo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. FEEXPO: numeri da record per la quarta edizioneL'evento riunirà aziende leader nella produzione e installazione di giochi e parchi gioco, dall'Italia e dall'estero ... bergamonews.it Saremo presenti alla #Feexpo di Bergamo dal 24 al 26 Febbraio 2026 Padiglione A - Stand 114 facebook