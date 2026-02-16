Verona | Uccisione di Moussa indagine sull’uso dell’arma e un messaggio controverso sul giubbotto antiproiettile
A Verona, Moussa è stato ucciso durante un intervento della polizia, e ora si indaga sull’uso dell’arma da parte degli agenti. Secondo alcune testimonianze, l’agente coinvolto avrebbe lasciato un messaggio sul suo giubbotto antiproiettile, suscitando polemiche. La scena si è svolta in via Garibaldi, dove alcuni vicini hanno raccontato di aver visto un'esplosione di spari. La famiglia di Moussa chiede chiarezza sull’accaduto e sui motivi che hanno portato alla tragica conclusione.
Verona, un Poliziotto Indagato per l’Uccisione di Moussa: Al Centro le Dichiarazioni su un Possibile Mancato Uso del Giubbotto Antiproiettile. La città di Verona è scossa dall’uccisione di Moussa, un giovane di origine migrante, avvenuta nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 2026. Un agente di polizia è ora sotto indagine e, secondo quanto emerso, avrebbe riferito a un collega che la vittima non indossava un giubbotto antiproiettile. Questa rivelazione, contenuta in uno scambio di messaggi acquisito dagli inquirenti, solleva interrogativi sulla dinamica dell’evento e sulle responsabilità individuali.🔗 Leggi su Ameve.eu
Morte Moussa Diarra, Ilaria Cucchi diffonde video uccisione e denuncia: “Siamo a Verona, non a Minneapolis”
Ilaria Cucchi ha pubblicato sui social un video che mostra il momento della morte di Moussa Diarra, avvenuta a Verona, e ha accusato la Polfer di aver sparato un colpo letale a un giovane disarmato.
Argomenti discussi: Moussa Diarra ucciso da un agente in stazione a Verona, la famiglia contro l'archiviazione: Indagini incomplete; Ilaria Cucchi posta il video choc della morte di Moussa Diarra a Verona; Moussa Diarra ucciso a Verona, Ilaria Cucchi pubblica il video della morte: In mano ha una posata da tavola; Su cosa punta la difesa del caso di Moussa Diarra.
