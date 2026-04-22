Un’indagine condotta sui giovani toscani rivela che, se da un lato molti partecipano ad attività di volontariato, dall’altro il loro rapporto con la legalità risulta ambiguo. La conoscenza di fenomeni come mafia e terrorismo è diffusa, anche se spesso superficiale, e il senso civico non è sempre solido. La ricerca evidenzia un quadro complesso tra disponibilità a impegnarsi e atteggiamenti verso le norme e le istituzioni.

FIRENZE – Bassa partecipazione ma elevata disponibilità a fare volontariato, conoscenza diffusa di mafia e terrorismo ma spesso non approfondita, senso civico e della legalità non sempre solidi. Sono alcune delle evidenze che emergono dall’ indagine tra gli studenti svolta nei mesi scorsi da Regione e Irpet nelle scuole toscane in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale. L’indagine “sulla percezione della legalità e sugli atteggiamenti di cittadinanza attiva tra i giovani” è stata presentata questa mattina a Palazzo Strozzi Sacrati nel corso di un evento di approfondimento, alla presenza del presidente Eugenio Giani e della vicepresidente Mia Diop, che ha coinvolto docenti, rappresentanti dell’associazionismo e del Parlamento regionale degli studenti.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Indagine sui giovani toscani: partecipano e fanno volontariato, ma hanno un rapporto controverso con la legalità

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