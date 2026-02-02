La sanità nei Nebrodi fa un passo avanti. L’Asp di Messina ha aperto tre nuove Case della Comunità, una in ogni paese: San Salvatore di Fitalia, Castell’Umberto e San Piero Patti. Sono strutture pensate per portare servizi più vicini alle persone, rafforzando la rete di assistenza territoriale.

Strutture operative a San Salvatore di Fitalia, Castell’Umberto e San Piero Patti rafforzano l’assistenza di prossimità con servizi integrati, multidisciplinari e continuità di cura La sanità di prossimità compie un nuovo passo avanti nei Nebrodi. L’Asp di Messina ha annunciato il completamento e l’avvio delle Case della Comunità di tipo Spoke nei Comuni di San Salvatore di Fitalia, Castell’Umberto e San Piero Patti, infrastrutture strategiche pensate per rafforzare la rete territoriale e migliorare l’accesso ai servizi sanitari e socio-assistenziali nelle aree interne. “Con queste nuove attivazioni – sottolinea la Direzione Strategica dell’Asp di Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi e dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta – salgono a sei le Case della Comunità operative dall’inizio dell’anno, insieme a un Ospedale di Comunità.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Nebrodi CaseDellaComunità

Questa mattina a Roma sono state aperte tre nuove Case della Comunità, tutte nell’area dell’ASL Roma 1.

Da oggi a Roma i residenti della Asl Roma 1 possono rivolgersi a tre nuove Case della Comunità.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Nebrodi CaseDellaComunità

Argomenti discussi: Sanità territoriale sui Nebrodi: attivate tre nuove Case della Comunità finanziate dal Pnrr; Asp Messina. Aperte tre Case di Comunità a San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia e Castell'Umberto; La Carrubba sostiene il progetto Nebrodi Cardioprotetti per l'acquisto di defibrillatori da destinare al territorio; Tre nuove Case della Comunità tipo Spoke nei Nebrodi: San Salvatore di Fitalia, Castell’Umberto e San Piero Patti.

Sanità territoriale. Cgil: Medici di famiglia siano dipendenti del SsnCosì la segretaria confederale della Cgil Rossana Dettori nel corso dell'audizione tenutasi ieri in Commissione Sanità del Senato sul potenziamento e sulla riqualificazione della medicina territoriale ... quotidianosanita.it

Forum Risk Management. Sanità Territoriale vs Sanità Ospedaliera? Un falso dilemmaOspedale e territorio non sono modi avulsi ma perfettamente integrabili come hanno dimostrato alcune best practice realizzate durante la pandemia. Servono indicatori di misurazione degli standard ... quotidianosanita.it

Sanità di prossimità: attivate 16 Case della Comunità in Campania La Regione Campania sta dando attuazione concreta agli interventi del PNRR per rafforzare la sanità territoriale. In Regione Campania sono state attivate 16 Case della Comunità, piename - facebook.com facebook

Il presidente @regionetoscana @EugenioGiani: “Inizia la grande riforma della sanità territoriale toscana, con il taglio del nastro di una delle prime strutture finanziate con i fondi Pnrr” bit.ly/sanitaportosan… x.com