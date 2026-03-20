Innovation Fund la Corte dei conti Ue boccia i ritardi | meno dell’1% delle risorse effettivamente spese

La Corte dei conti dell’Unione Europea ha bocciato il funzionamento del Fondo per l’innovazione, evidenziando come meno dell’1% delle risorse previste sia stato effettivamente speso. Il fondo, che mira a sostenere progetti nel settore delle tecnologie pulite, si trova di fronte a ritardi e difficoltà nell’attuazione, mettendo a rischio i obiettivi di investimento previsti dall’Europa.

Il principale strumento europeo per finanziare l’innovazione clean-tech rischia di non mantenere le promesse. Il Fondo per l’Innovazione dell’Unione europea, con una dotazione stimata di circa 40 miliardi di euro fino al 2030, procede troppo lentamente e con risultati finora limitati in termini di riduzione delle emissioni. È quanto emerge da un nuovo rapporto della Corte dei conti europea (ECA), che punta il dito su ritardi, incertezze finanziarie e debolezze nella selezione dei progetti. Lanciato nel 2020, il Fondo è uno dei più grandi programmi al mondo per sostenere tecnologie innovative a zero emissioni, con interventi che spaziano dall’energia rinnovabile all’idrogeno, dallo stoccaggio energetico alla cattura e stoccaggio del carbonio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Innovation Fund, la Corte dei conti Ue boccia i ritardi: meno dell’1% delle risorse effettivamente spese Articoli correlati Politica agricola comune, la Corte dei Conti Ue boccia la proposta di Bruxelles: “Più complessità e incertezza su fondi”La Corte dei Conti boccia su tutta la linea la proposta presentata nel 2025 dalla Commissione europea per la nuova Politica Agricola Comune, che... Minerali critici, l’asse UE-Usa-Giappone accelera mentre la Corte dei conti denuncia le vulnerabilità dell’UEMIlano, 5 febbraio 2026 – Unione europea, Stati Uniti e Giappone hanno annunciato la volontà di rafforzare il coordinamento sulla sicurezza delle...