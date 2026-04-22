pneumatici abbandonati presi i responsabili

Le forze dell'ordine hanno individuato e fermato un gruppo di persone che si dedicava allo scarico illecito di pneumatici nelle campagne del Parco Agricolo Sud Milano. Gli investigatori hanno raccolto prove che collegano i sospetti alle attività di abbandono ripetuto di questi materiali nel territorio. L'intervento ha portato al sequestro di diversi pneumatici e all'arresto dei responsabili.

Presa una banda di inquinatori seriali che scaricava pneumatici nelle campagne del Parco Agricolo Sud Milano. Gli agenti della Polizia locale erano da tempo sulle loro tracce: avevano già acquisito la targa del mezzo utilizzato e, quando lo hanno rintracciato, il gruppo era pronto a un nuovo carico da smaltire illegalmente. Sono stati identificati e fermati i responsabili di un ingente abbandono di pneumatici avvenuto nei giorni scorsi nelle campagne di Noviglio. Si tratta di tre persone - due uomini e una donna, tutti cittadini romeni - intercettate mentre stavano per compiere un ulteriore scarico abusivo nella stessa area rurale già presa di mira in precedenza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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