Scene di degrado a Santa Caterina strada ' soffocata' dai pneumatici abbandonati

Ennesima scena di degrado a Bari, causato da un massiccio abbandono di rifiuti. Un cumulo di pneumatici è stato trovato, durante un'attività di lavoro del gruppo Anuu e Gens Nova, in una strada rurale della città, in zona Santa Caterina. Il luogo del ritrovamento è la strada denominata Modugno-Carbonara, compresa nel territorio di Bari. I membri di Anuu (Migratoristi Area Metropolitana di Bari) effettuano perlustrazioni per monitorare lo stato dei territori e segnalare, alle autorità competenti, la presenza di rifiuti abbandonati. Con loro, in queste attività, ci sono anche i membri dell'associazione Gens Nova.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su santa caterina

Martedì 3 febbraio, il consiglio del Quartiere Porto-Saragozza si è riunito per discutere di diversi problemi che affliggono la zona.

Pettinari commenta la lite tra ubriachi in piazza Santa Caterina, sottolineando come scene simili si ripetano quasi quotidianamente.

Ultime notizie su santa caterina

