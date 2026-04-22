PlayLab in centro | laboratori e gioco per bimbi da settembre

A partire da settembre, nel centro della città aprirà PlayLab, uno spazio dedicato a laboratori e giochi per bambini. L’amministrazione comunale ha assegnato i fondi necessari per realizzare questa iniziativa, che offrirà attività ricreative pensate per i più piccoli. La struttura sarà situata in una zona centrale e sarà accessibile alle famiglie della zona. I dettagli sulle attività e sugli orari saranno comunicati nelle prossime settimane.

L’amministrazione comunale ha stanziato le risorse necessarie per lanciare PlayLab, un nuovo spazio ricreativo nel cuore della città. Il servizio, destinato ai bambini tra i 5 e i 12 anni, inizierà a operare nei fine settimana a partire da settembre, con l’obiettivo di facilitare la gestione del tempo tra impegni familiari e lavorativi, incentivando al contempo il passaggio dei cittadini nel centro storico. Dalla sperimentazione natalizia alla struttura definitiva nel centro urbano. Il progetto non rappresenta una novità assoluta, ma il consolidamento di un modello già testato durante le festività di dicembre 2025 presso il San Gaetano. In quell’occasione, l’ampio riscontro ottenuto dai nuclei familiari ha confermato la necessità di servizi simili nella zona centrale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - PlayLab in centro: laboratori e gioco per bimbi da settembre Notizie correlate A settembre apre PlayLab, uno spazio gioco per bambini in centroDopo l'ultimo assestamento di bilancio, l'Amministrazione comunale ha messo a disposizione le risorse necessarie per attivare “PlayLab”, uno spazio... Il museo? Un gioco da ragazzi. Visite e laboratori per le famiglieEntrare in un museo e trasformarlo in un’avventura da vivere insieme, tra suoni nascosti, eroine rinascimentali e capolavori da scoprire come indizi... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Da settembre attivo il PlayLab, spazio dedicato ai bambini nel cuore del centro storico; A Padova nasce il PlayLab: uno spazio per bambini in centro storico attivo tutti i weekend a partire da settembre; A settembre apre PlayLab, uno spazio gioco per bambini in centro. Nuovo percorso di Playlab e attività nei laboratori interattiviAppuntamento domani, domenica e lunedì dalle 9.30 alle 18.30 al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano che proporrà tante attività speciali in occasione di Sant’Ambrogio. Durante il weekend, ... quotidiano.net Il servizio educativo-ricreativo sarà attivo nei weekend per bambini dai 5 ai 12 anni in pieno centro #Padova #bambini #gioco #PlayLab facebook