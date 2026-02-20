Il museo diventa un luogo divertente grazie alle visite e ai laboratori dedicati alle famiglie. La causa è la voglia di coinvolgere grandi e piccoli in esperienze interattive, dove si esplorano opere d’arte e si ascoltano storie affascinanti. I bambini possono partecipare a giochi e attività che rendono la visita più vivace e interessante. Tra scoperte e indizi, le famiglie si avventurano in un mondo ricco di sorprese. L’obiettivo è trasformare il museo in un gioco da ragazzi, dove l’apprendimento si unisce al divertimento.

Entrare in un museo e trasformarlo in un’avventura da vivere insieme, tra suoni nascosti, eroine rinascimentali e capolavori da scoprire come indizi di una caccia al tesoro. A Forlì, da marzo a giugno, l’arte diventa un affare di famiglia con ‘ Al Museo in Famiglia ’, il nuovo progetto promosso dall’assessorato alla cultura e realizzato dal servizio cultura turismo – unità musei. "Il percorso propone attività didattiche pensate per coinvolgere bambini e adulti in visite animate – spiega Lorenza Montanari, funzionaria dell’Unità Musei –, laboratori creativi ed esperienze sensoriali curate dalla cooperativa Immaginante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il museo? Un gioco da ragazzi. Visite e laboratori per le famiglie

Per le festività natalizie visite guidate e laboratori tra Museo Riso e Salinas, Chiostro dei benedettini e Palazzo SteriDurante le festività natalizie, musei e siti storici di Palermo offrono visite guidate, laboratori e degustazioni per adulti e bambini.

Laboratori didattici per bambini e ragazzi al Museo diocesano: ecco il programmaA febbraio riprendono i laboratori didattici al Museo diocesano dedicati a bambini e ragazzi tra i 6 e i 13 anni.

The ULTIMATE Big Bang Theory Marathon | 400+ Facts (90 Min Special)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.