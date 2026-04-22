PLAVE trionfa | Caligo Pt2 vola oltre 1,2 milioni di copie vendute

Il gruppo virtuale PLAVE ha registrato un incremento significativo nelle vendite con il suo ultimo mini album, Caligo Pt.2. I numeri ufficiali indicano che il disco ha superato 1,2 milioni di copie vendute, confermando il successo dell'uscita. Questo risultato segna un record per il gruppo, che continua a conquistare un pubblico sempre più vasto. La crescita delle vendite si accompagna a una presenza costante nelle classifiche di vendita.

I dati relativi alle vendite del gruppo virtuale PLAVE mostrano una crescita senza precedenti con il nuovo mini album Caligo Pt.2. Tra il 14 e il 20 aprile, la produzione ha registrato un totale di 1.255.801 copie vendute, stabilendo un nuovo primato per le vendite della prima settimana per il collettivo. Questo traguardo supera il precedente record detenuto dal singolo album PLBBUU, che l’anno scorso aveva raggiunto quota 1.095.634 copie nello stesso arco temporale. Con questo ultimo rilascio, caratterizzato dal brano principale Born Savage, il progetto conta ora tre dischi capaci di superare il milione di copie vendute nella settimana di debutto, dopo i successi ottenuti con Caligo Pt.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - PLAVE trionfa: Caligo Pt.2 vola oltre 1,2 milioni di copie vendute

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