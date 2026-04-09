Lo studio Hazelight ha annunciato di aver superato le 50 milioni di copie vendute grazie ai suoi titoli cooperativi. La cifra si riferisce ai risultati ottenuti con i giochi sociali prodotti dall’azienda, che hanno riscosso un notevole successo sul mercato videoludico. La notizia conferma la crescita e l’apprezzamento del pubblico nei confronti delle produzioni sviluppate dallo studio.

Lo studio Hazelight ha appena tagliato un traguardo monumentale nel settore videoludico, superando la soglia delle 50 milioni di copie vendute grazie alla forza dei suoi titoli cooperativi. Questo successo complessivo è il risultato della combinazione tra It Takes Two, che ha raggiunto i 30 milioni di unità, A Way Out, ferma a quota 13 milioni, e l’ultimo rilascio Split Fiction, che ha registrato 7 milioni di vendite, partendo dai 4 milioni contabilizzati lo scorso maggio. I numeri raccontano una progressione costante nella storia dello sviluppatore guidato da Josef Fares. Se per A Wayout, uscito nel 2018, sono stati necessari otto anni per consolidare il proprio seguito, It Takes Two ha impiegato cinque anni per toccare i 30 milioni di acquirenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Haizelight trionfa: 50 milioni di copie vendute grazie al gioco sociale

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