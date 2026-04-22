Le testimonianze di chi lavora a stretto contatto con l'elite globale rivelano spese insolite e una gestione patrimoniale fuori dal comune. Tra le voci emergono dettagli come una pizza dal costo di 200 dollari e cani che vengono fatti salire in ascensore, esempi di spese che paiono lontane dalla quotidianità. Questi racconti mettono in luce come cifre enormi vengano destinate a esigenze che poco hanno a che fare con la normalità.

Un ventaglio di spese eccentriche e gestione patrimoniale estrema emerge attraverso le testimonianze di chi opera a stretto contatto con l’élite globale, rivelando come cifre astronomiche vengano allocate per necessità che sfidano la logica quotidiana. Dalla logistica per trasportare cibo gourmet su yacht privati alla gestione di proprietà duplicate, il divario tra le risorse disponibili e l’uso che se ne fa evidenzia dinamiche di consumo prive di qualsiasi legame con l’efficienza o il valore d’uso. La gestione della quotidianità per i super-ricchi si manifesta in dettagli che oscillano tra l’assurdo e il puramente funzionale. Un caso emblematico riguarda il trasporto di una cena da 200 dollari, composta da pizze di un locale della Bay Area, verso uno yacht situato al largo delle coste della Costa Rica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pizza da 200$ e cani con ascensore: l’assurda vita dei super-ricchi

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