Flat tax e vita da sogno perché i super-ricchi in fuga dai missili su Dubai scelgono Roma e Milano

Negli ultimi tempi si sono registrate decisioni di alcuni ricchi di trasferirsi a Roma e Milano, lasciando Dubai, attratti da vantaggi fiscali. Questi spostamenti avvengono mentre il mercato energetico globale attraversa tensioni crescenti, con conseguenze potenziali sulle economie europee. La situazione internazionale coinvolge Stati Uniti, Israele e Iran, creando un clima di incertezza che potrebbe influenzare anche l’economia italiana.

Può l’economia italiana beneficiare della guerra tra Usa, Israele e Iran? La domanda parrebbe provocatoria di fronte allo shock sul mercato mondiale dell’energia che minaccia di mettere a terra le economie europee di qui a poche settimane. Eppure c’è un lato nascosto della vicenda mediorientale che potrebbe davvero spingere un insperato boom per le finanze italiane. Lo mette in rilievo questa mattina il Guardian. Coi Paesi del Golfo risucchiati nell’incubo di una guerra su cui possono ben poco, i grandi ricchi del mondo – quelli con succosi patrimoni, vite e affari trasferibili altrove senza troppi problemi – starebbero seriamente ripensando la loro collocazione nelle metropoli della regione come Dubai. 🔗 Leggi su Open.online

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Il governo della grande rimozione. Flat tax incrementale, Ires premiale, Iva sui pannolini, decontribuzione mamme, cartello dei carburanti, carrello tricolore, Transizione 5.0. Quattro anni di norme introdotte e poi cancellate: è il governo del disfare. x.com