torna la primavera e arrivano gli agenti a cavallo nei parchi di firenze

Con l’arrivo della primavera, gli agenti a cavallo tornano nei parchi di Firenze. Da oggi, le aree verdi della città vedono di nuovo la presenza di ufficiali che pattugliano i spazi pubblici, offrendo sicurezza e assistenza alle famiglie e ai visitatori. La presenza dei cavalli si combina alle attività quotidiane, rendendo più accessibili e vivibili i parchi cittadini.

Firenze, 12 marzo 2026 – E' tempo di primavera (al di là del meteo di questi giorni) e quindi sono molte le famiglie che si ritrovano nei parchi di Firenze. Adulti e bambini. Per questo la polizia municipale ha attivato un servizio di controllo dei parchi con gli agenti della polizia municipale a cavallo. Un servizio, si spiega dal Comune, che permette di muoversi con facilità all’interno dei parchi e che rappresenta anche un importante elemento di deterrenza nei confronti di eventuali comportamenti scorretti o situazioni di degrado. Controlli nei parchi di Firenze. La presenza – anche se suscita già ilarità in qualche consigliere di opposizione - è molto apprezzata anche dai più piccoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

