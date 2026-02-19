Etna fine settimana di soccorsi | Polizia di Stato assiste 14 sciatori travolti da incidenti sulle piste

Nel fine settimana, la Polizia di Stato ha intervenuto sull’Etna Nord per aiutare 14 sciatori rimasti coinvolti in incidenti sulle piste. La maggior parte degli interventi riguarda cadute e collisioni che hanno richiesto soccorsi immediati. Gli agenti sono stati impegnati a mettere in sicurezza i feriti e a coordinare il trasporto in ospedale. Durante le operazioni, sono stati anche svolti controlli per verificare il rispetto delle norme di sicurezza. La presenza della polizia ha garantito un intervento rapido in un weekend caratterizzato da numerosi incidenti.

Etna Nord, la Polizia di Stato soccorre 14 sciatori: un fine settimana di emergenze e prevenzione sulle piste. La Polizia di Stato ha concluso un fine settimana intenso di attività di soccorso sulle piste da sci del versante nord dell'Etna, a Piano Provenzana. Le "volanti della neve" hanno assistito quattordici persone coinvolte in incidenti, evidenziando la crescente necessità di un presidio costante e qualificato in un'area montana frequentata da appassionati degli sport invernali. L'intervento ha visto l'impiego di mezzi specifici e personale addestrato per affrontare le sfide logistiche e ambientali tipiche dell'ambiente montano.