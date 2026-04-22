Pisa SC Leonardo Gabbanini si presenta | Serietà e risultati per dare concretezza ai progetti del club

Leonardo Gabbanini ha preso servizio come nuovo direttore sportivo del Pisa Sporting. Durante la sua prima giornata ufficiale, ha sottolineato l’importanza di lavorare con serietà e di concentrarsi sui risultati. Ha parlato di attenzione ai dettagli e di impegno nel presente, con l’obiettivo di creare basi solide per le iniziative future del club.

L'attenzione al particolare, per migliorare la situazione generale. Lavorando sodo nel presente con l'intento di porre solide basi per le progettualità future: è questa, in sintesi, la visione proposta da Leonardo Gabbanini nel suo primo giorno ufficiale da direttore sportivo del Pisa Sporting.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Notizie correlate

Leonardo Gabbanini nuovo direttore sportivo del Pisa, è ufficiale! Scelto lui per sostituire Vaira, il comunicatoCalciomercato Inter: Nico Paz il sogno, scelta fatta per il rinnovo di Calhanoglu.

Leggi anche: Pisa S.C.: Leonardo Gabbanini è il nuovo direttore sportivo nerazzurro

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Leonardo Gabbanini è il nuovo Direttore Sportivo del Pisa SC; Leonardo Gabbanini è il nuovo direttore sportivo del Pisa. In passato ha lavorato con Paratici, era vicino alla Fiorentina qualche mese fa; Pisa S.C.: Leonardo Gabbanini è il nuovo direttore sportivo nerazzurro; Pisa, ufficiale: Leonardo Gabbanini nuovo direttore sportivo. Ecco chi è.

Calcio: Gabbanini, a Pisa per mettere a frutto mia esperienza internazionalePisa dal punto di vista di prospettiva rappresenta per me una tappa molto importante e penso che si possa fare molto bene altrimenti non sarei venuto. Per me è una possibilità di mettere a frutto il ... ansa.it

Pisa S.C.: Leonardo Gabbanini è il nuovo direttore sportivo nerazzurroE' Leonardo Gabbanini il nuovo direttore sportivo del Pisa Sporting Club. L'annuncio a poche ore dalla fine del rapporto con l'ex ds Davide Vaira. L'ormai ex dirigente nerazzurro ha interrotto la coll ... pisatoday.it

PISA I’M . . “ ” Le prime parole da direttore sportivo del Pisa di Leonardo Gabbanini Pisa SC Pisa I’M torna venerdì 24 aprile alle ore 21.00 in diretta su 50 Canale! #Pisa #PisaSC - facebook.com facebook

Ufficiale: #Pisa, il nuovo ds è Leonardo #Gabbanini x.com