Il nuovo direttore sportivo del Pisa ha fatto il suo primo intervento pubblico, sottolineando che il percorso di crescita della squadra continuerà senza sosta. Durante l’evento, ha espresso fiducia nelle potenzialità del club e nelle prospettive future, definendo questa fase come un momento importante per la società. La comunicazione ha coinvolto i tifosi e gli addetti ai lavori presenti, che hanno ascoltato con attenzione le sue parole.

PISA – “Una tappa importante e la convinzione di poter fare molto bene”. Con queste parole Leonardo Gabbanini si è presentato ufficialmente alla piazza nerazzurra, parlando per la prima volta da nuovo direttore sportivo del Pisa. In un’intervista diffusa attraverso i canali social del club, il dirigente ha spiegato le ragioni della sua scelta, non nascondendo la consapevolezza della delicatezza del momento sportivo. Gabbanini ha subito messo in chiaro la propria filosofia, forgiata da un importante bagaglio internazionale che intende ora mettere a disposizione della causa. “Avere avuto esperienze all’estero non significa essere migliori di altri, ma permette di affrontare le situazioni con un’ottica più ampia.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Pisa, il ds Gabbanini si presenta: “Il percorso di crescita della società non si arresta”

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