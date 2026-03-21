Lucca supera il milione La crescita non si arresta Minimi i contraccolpi

Lucca ha raggiunto oltre un milione di presenze anche nel 2025, segnando un ulteriore incremento rispetto agli anni precedenti. La città continua ad attrarre visitatori nonostante le polemiche, mantenendo un flusso stabile e senza contraccolpi significativi. La crescita si mantiene solida e si accompagna a un turismo che viene percepito come equilibrato e sostenibile.

Lucca supera il milione di presenze anche nel 2025, confermando – nonostante le polemiche - una crescita solida accompagnata da un turismo equilibrato e sostenibile. E’ quanto emerso ieri mattina nel corso della presentazione dei dati sul turismo, ospitata in una delle location più belle e senza dubbio più simboliche della nostra città: la Torre Guinigi. I numeri del turismo lucchese sono stati illustrati dall’assessore al turismo Remo Santini insieme a Roberto Di Grazia, amministratore unico di Lucca Plus. "Il 2025 si chiude con risultati estremamente positivi per il turismo a Lucca, confermando un trend di crescita già avviato negli anni precedenti - dice Santini - Abbiamo superato un milione e 145mila presenze, con un incremento dell’11,6% rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucca supera il milione “La crescita non si arresta. Minimi i contraccolpi“ Articoli correlati Il caro carburanti non si arresta: prezzi in crescita su tutta la rete con il diesel ai massimi da due mesiIl caro carburanti torna a farsi sentire: benzina e diesel aumentano, con il gasolio ai massimi da due mesi. Leggi anche: Il prezzo del diesel supera la benzina, la prima volta in tre anni: effetto accise sul gasolio. Verde ai minimi dal 2022 Tutti gli aggiornamenti su Lucca supera Temi più discussi: Lucca supera il milione La crescita non si arresta. Minimi i contraccolpi; Lucca supera il milione di presenze nel 2025: Guerra impone prudenza per il 2026; Turismo, Lucca supera il milione di presenze anche nel 2025. Lucca supera il milione di presenze nel 2025: Guerra impone prudenza per il 2026Il turismo aumenta dell’11,6% rispetto al 2024. Per l'anno in corso però regna la prudenza a causa del contesto internazionale ... noitv.it Turismo, Lucca supera il milione di presenze anche nel 2025LUCCA. Il turismo a Lucca continua a crescere e lo fa in modo equilibrato e sostenibile. I dati provvisori relativi al 2025 e comprensivi anche delle presenze nelle locazioni turistiche, confermano un ... msn.com Lucca si conferma una destinazione turistica in crescita, capace di superare anche nel 2025 il milione di presenze (1.145.750), con un incremento dell’11,6% rispetto all’anno precedente. Un risultato importante, che testimonia non solo l’attrattività della città, facebook