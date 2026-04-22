Pirates il cuore dei field | 13 anni di dedizione e sfida a Milano

Da oltre un decennio, una squadra di football americano si impegna a Milano, affrontando ogni stagione con determinazione e costanza. Albisola Superiore, invece, sta attraversando un cambiamento significativo nel panorama del football locale, con protagonisti che puntano sulla concretezza e sull’impegno quotidiano. In questo contesto si inserisce la storia di una formazione che ha costruito un percorso fatto di sfide, allenamenti e partite, senza troppi giri di parole.

Il football americano ad Albisola Superiore vive una fase di profonda trasformazione, guidata da figure che preferiscono l’azione alla retorica. Stefano Raffaelli, pilastro dei Pirates da tredici stagioni, incarna questa filosofia di resilienza e dedizione silenziosa, proprio mentre la squadra affronta un delicato periodo di ricostruzione tecnica e generazionale. Dalle sponde di Legino al campo: la traiettoria di un leader silenzioso. Il percorso sportivo del numero due dei Pirates non è nato nei grandi centri metropolitani, ma in una serata casuale a Legino. Dopo un infortunio subito durante una partita di calcio, il destino di Raffaelli è cambiato grazie al suggerimento di Ettore Ronco, figura nota fin dall’infanzia, che lo ha spinto a partecipare a una riunione di presentazione della squadra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pirates, il cuore dei field: 13 anni di dedizione e sfida a Milano Notizie correlate Pirates, la sfida del riscatto: il Black Wall sfida i ReapersI Pirates 1984 si preparano a un test decisivo per la loro stagione, affrontando i Reapers Torino stasera alle ore 19. Leggi anche: Torna a casa dopo due mesi a Cattinara: "Ho visto professionalità, dedizione e altruismo, grazie di cuore"