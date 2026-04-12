Pirates la sfida del riscatto | il Black Wall sfida i Reapers

Stasera alle 19, i Pirates 1984 affrontano i Reapers Torino in una partita che potrebbe essere determinante per la loro stagione. La sfida si svolge sul campo di casa dei Pirates, che cercano una vittoria per migliorare la loro posizione in classifica. I Reapers, invece, arrivano con l’obiettivo di ottenere punti importanti in trasferta. La partita si presenta come un momento cruciale per entrambe le formazioni.

I Pirates 1984 si preparano a un test decisivo per la loro stagione, affrontando i Reapers Torino stasera alle ore 19.00 presso il campo Cit Turin. La sfida, che si svolgerà sotto le luci del sabato sera a Torino, rappresenta un punto di svolta fondamentale per la squadra di Albisola Superiore, attualmente ferma a un record di due vittorie e due sconfitte in parità con i Thunders Trento. Il clima che circonda la squadra ligure è radicalmente mutato rispetto ai mesi passati. Dopo un inizio difficile, segnato da una sconfitta per 24-7 subita in casa proprio contro i Reapers all’apertura del campionato, il gruppo ha saputo superare un periodo caratterizzato da numerosi infortuni, assenze pesanti e continui rimpiazzi nel roster.🔗 Leggi su Ameve.eu

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