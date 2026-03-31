Torna a casa dopo due mesi a Cattinara | Ho visto professionalità dedizione e altruismo grazie di cuore

Dopo due mesi trascorsi in un ospedale, una persona ha fatto ritorno a casa e ha espresso gratitudine per l’assistenza ricevuta, sottolineando la presenza di professionalità, dedizione e altruismo tra il personale sanitario. Le cronache quotidiane spesso evidenziano criticità nei servizi sanitari, con polemiche riguardanti la gestione degli ospedali e lavori di ristrutturazione che si prolungano nel tempo.

La lettera è firmata dal dottore Maurizio Dossi. "L'opinione pubblica deve conoscere e riconoscere il valore umano e professionale di chi, ogni giorno, lavora per la salute dei cittadini” Spesso le cronache quotidiane riportano criticità nei sistemi sanitari, polemiche politiche per la gestione degli ospedali o cantieri fermi da molto tempo. Più raramente, ma quando accade è sempre una nota lieta, arrivano le segnalazioni che esprimono ringraziamento e apprezzamento per il lavoro svolto nei reparti. A farlo, questa volta, è Maurizio Dossi, medico, che ha dovuto essere ricoverato all'ospedale di Cattinara per due lunghi mesi.... 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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